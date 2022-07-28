Стоимость биткоина увеличилась более чем на 11%

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Цена биткоина выросла в ходе торгов более чем на 11% и достигла $23,940. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Стоимость биткоина увеличилась более чем на 11%
  • Gettyimages.ru

По данным на 18:57 мск, стоимость биткоина увеличилась на 11,41% — до $23,949.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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