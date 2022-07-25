Аналитик Быков прокомментировал динамику курса биткоина

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Старший аналитик компании Esperio Антон Быков прокомментировал динамику курса биткоина.
Аналитик Быков прокомментировал динамику курса биткоина
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«Проблема в том, что бесконечно расти или падать актив не может, периодически происходят движения в обратную сторону. Происходящее сейчас на крипторынке, судя по всему, как раз является временной передышкой перед дальнейшим движением, а вовсе не началом восстановительных процессов», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, инвесторы сторонятся рисковых активов и скупают доллар.

Как считает эксперт, пока будет сохраняться пессимизм в отношении глобальной экономики и высокая стоимость долларового фондирования, рассчитывать на взлёт стоимости технологических акций и криптовалюты не стоит.

«Текущая обстановка на криптовалютном рынке предполагает дальнейшее снижение котировок: ожидаем биткоин около $20,7 тыс. и далее ещё ниже — $19,5 тыс.», — добавил Быков.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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