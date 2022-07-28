Аналитик оценил сообщения о решении Египта касательно контрактов на покупку пшеницы с Украины

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что власти Египта приняли решение о расторжении контрактов на покупку 240 тыс. т пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

«Я думаю, что это существенное, но не критическое количество, потому что общие объёмы намного больше. Египет — один из основных потребителей не только украинского, но и российского зерна. Там связи налажены, поэтому, думаю, могут переключиться либо на российские поставки, либо на поставки из каких-то ещё стран. Египет — это крупный клиент нашего зернового экспорта... Я думаю, что ресурсов хватит, чтобы это закрыть, а уж как это скажется на логистике... Я думаю, что российские поставщики вполне могут это восполнить», — пояснил эксперт.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины.

По информации агентства, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) приняло решение об «освобождении» от договорных обязательств компаний-поставщиков Nibulon и Inerco.

Отмечается, что в декабре 2021 года египетские власти закупили у Украины зерно стоимостью от $346 до $360 за тонну.

Грузы так и не были доставлены на фоне украинского кризиса.