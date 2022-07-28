Молодые предприниматели Пермского края получат гранты на развитие

Молодым предпринимателям Пермского края начнут выдавать гранты на развитие бизнеса.

Претендовать на поддержку могут индивидуальные предприниматели, а также учредители бизнеса младше 25 лет. Грант составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает «Взгляд».

В этом году грантовый фонд пополнили на 42 млн рублей. Старт программы намечен на начало осени. Проект курирует краевое Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства по профильному нацпроекту.

Наряду с этим стало известно, что проверки бизнеса упростили в Московской области и это позволило снизить административное давление на предпринимателей. Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв объяснил, что это стало возможно благодаря цифровизации. По его словам, собственник будет сам проводить проверки по чек-листу и отправлять результаты дистанционно.

Ранее сообщалось, что порядка 35 тыс. предпринимателей воспользовались услугами сервиса поддержки бизнеса Москвы.