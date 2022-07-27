В Минэкономразвития рассказали о спаде ВВП России

Минэкономразвития России подготовило обзор «О текущей ситуации в российской экономике», в котором говорится, что спад ВВП страны в июне усилился до 4,9% в годовом выражении.

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом за II квартал 2022 года — на 4,0% в годовом выражении», — цитирует документ РИА Новости.

Спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составил 0,5%.

Ранее сообщалось, что эксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз относительно перспектив экономики России на 2022 год и теперь ждут сокращения ВВП страны на 6%, а не на 8,5%, как предполагалось ранее.