В «Газпроме» сообщили, что Siemens не устраняет проблем с двигателями на «Портовой»

Немецкая компания Siemens не выполняет работ по устранению проблем, связанных с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя, сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире «Россия 24».

«Вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — цитирует его РИА Новости.

Маркелов пояснил, что основные агрегаты на компрессорной станции «Портовая» — шесть газоперекачивающих агрегатов мощностью 52 МВт. Все они — производства Siemens.

Для поддержания плановой пропускной способности «Северного потока» требуется работа пяти из них, один находится в резерве.

В настоящее время на «Портовой» работает только один агрегат, остальные либо отработали межремонтный цикл, либо имеют неисправности.

В первом случае нужен капитальный ремонт на заводе-изготовителе, во втором требуется сервисное обслуживание Siemens.

25 июля компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.