В «Газпроме» сообщили, что Siemens не устраняет проблем с двигателями на «Портовой»
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«Вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — цитирует его РИА Новости.
Маркелов пояснил, что основные агрегаты на компрессорной станции «Портовая» — шесть газоперекачивающих агрегатов мощностью 52 МВт. Все они — производства Siemens.
Для поддержания плановой пропускной способности «Северного потока» требуется работа пяти из них, один находится в резерве.
В настоящее время на «Портовой» работает только один агрегат, остальные либо отработали межремонтный цикл, либо имеют неисправности.
В первом случае нужен капитальный ремонт на заводе-изготовителе, во втором требуется сервисное обслуживание Siemens.
25 июля компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.