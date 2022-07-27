«Газпром» сообщил, что на станции «Портовая» в рабочем состоянии остался один двигатель

На компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии остался один газотурбинный двигатель. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

По его словам, для поддержания плановой пропускной способности «Северного потока» необходима производительность пяти турбин, ещё одна должна находиться в резерве.

Маркелов добавил, что в настоящее время в рабочем состоянии остался лишь один двигатель, остальные агрегаты имеют технические неисправности или достигли срока межремонтной наработки, передаёт ТАСС.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.