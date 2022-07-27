В Коми более 21 тысячи человек получили статус самозанятых

В Коми более 21 тыс. человек получили статус самозанятых, из них 16 тыс. ведут деятельность на территории республики.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УФНС России по региону.

«За два года действия проекта в нашем регионе было пробито почти 3,7 млн чеков на общую сумму, превышающую 2,5 млрд рублей. Чаще всего режимом для самозанятых пользуются граждане, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, а также услуги в сфере бьюти-индустрии», — уточнили в ведомстве.

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