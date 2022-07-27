Песков: «Газпром» поставляет столько газа, сколько возможно

В Кремле считают неправильным увязывать сокращение поставок газа в Европу и санкции Запада против России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что из-за антироссийских ограничений сузились технические возможности для прокачки газа.

Представителю Кремля во время телефонного брифинга задали вопрос, соответствует ли действительности информация Bloomberg о том, что Москва якобы будет держать поставки газа в Европу на минимуме из-за санкций.

«Это совершенно неправильная увязка... «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа», — отметил Песков.

Санкции не дают возможности оперативно производить техобслуживание и менять запасные части, сообщил пресс-секретарь президента.

«Газпром» был и остаётся надёжным гарантом всех своих обязательств, выполнения обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», — сказал он.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.