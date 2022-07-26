Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

Украинская компания «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения сроков выплат по еврооблигациям.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза»... Сегодня, 26 июля 2022 года, истёк срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что кабмин не разрешил компании исполнить обязательства перед держателями еврооблигаций.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины обратились к администрации США с просьбой предоставить стране «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона.