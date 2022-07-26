Экономист Беляев объяснил рост курса доллара

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT курс доллара, который на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля.
Экономист Беляев объяснил рост курса доллара
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

«Курс определяется общим состоянием национальной экономики и состоянием торговли. Он колеблется под влиянием информационных факторов и краткосрочных явлений», — объяснил Беляев.

По его мнению, базовый курс оценивается в 59—60 рублей.

«Всё остальное — колебания. Может дойти до 62, потом уйти вниз до 58. Тенденции к укреплению доллара не предвидится», — заключил экономист.

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля, евро — выше 61 рубля.

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