Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля

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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля, евро — выше 61 рубля.
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoryia Vinnikava / EyeEm

Об этом сообщило РИА Новости

По данным на 18:17 мск, курс доллара расчётами «на завтра» увеличился на 1,92 рубля, составив 60,03 рубля.

Евро вырос на 1,84 рубля, достигнув 61,05 рубля.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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