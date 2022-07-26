Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля
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Об этом сообщило РИА Новости.
По данным на 18:17 мск, курс доллара расчётами «на завтра» увеличился на 1,92 рубля, составив 60,03 рубля.
Евро вырос на 1,84 рубля, достигнув 61,05 рубля.
Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.