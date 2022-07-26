Аналитик Кулагин объяснил рост цен на газ в Европе

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. кубических метров.

Эксперт отметил, что такой рост не типичен для данного сезона, так как летом спрос и цены минимальны.

Но специалист добавил, что данные показатели «вполне характеризуют текущую ситуацию» с обеспечением газом европейского рынка.

«Есть снижение поставок из России. И очевидно, что надежды на альтернативные поставки далеко не в полной мере себя оправдывают. Соответственно, то, что говорили про снижение спроса, тоже более чем чувствительно для стран, на которые эти поручения должны ложиться. Многие страны уже заявили, что не понимают, как и за счёт чего его снижать. Тем более в тех размерах, которые были озвучены Еврокомиссией», — сказал Кулагин.

По его мнению, в дальнейшем цены на газ в Европе могут значительно вырасти.

«Если цена $2 тыс. идёт на низком спросе летом, то можно в общем догадаться, что будет в осенне-зимний период, когда пойдёт серьёзный рост спроса… Вот здесь, конечно, ситуация сильно обострится», — добавил аналитик.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. кубических метров.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.