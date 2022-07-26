«Роснефть» планирует начать эксплуатировать Пайяхское и Ичемминское месторождения в 2024 году

В 2024 году «Роснефть» планирует ввести два месторождения — Пайяхское и Ичемминское, заявил гендиректор проекта Владимир Чернов.

«В ближайшей перспективе планируется ввести в промышленную разработку два первых месторождения — Пайяхское и Ичемминское. Запуск этих месторождений ожидается у нас по плану в 2024 году», — приводит РИА Новости заявление Чернова.

По его словам, на данный момент компания ведёт геологоразведку на более чем 20 новых участках проекта «Восток Ойл».

29 июня геологи «Роснефти» открыли крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря.