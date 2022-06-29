«Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

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Геологи «Роснефти» открыли крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых поставлено 82 млн т нефти.
«Роснефть» открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря
  • РИА Новости

«Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Отмечается, что месторождение было открыто в результате бурения поисково-оценочной скважины глубиной 4,4 км на структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка.

«Полученная нефть лёгкая, малосернистая, незначительной вязкости», — подчёркивают в сообщении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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