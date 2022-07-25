Минэкономики Германии не видит причин для сокращения объёмов поставок газа

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Германское Министерство по делам экономики и защиты климата считает, что технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку» нет.
Минэкономики Германии не видит причин для сокращения объёмов поставок газа
  • AP
  • © Markus Schreiber

«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», — сказала представитель министерства, её слова приводит N-TV.

Телеканал отмечает, что правительство «с непониманием» отреагировало на сообщение «Газпрома» о дальнейшем сокращении объёма поставляемого газа.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

Сразу после этого биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 8% и превысили $1850 за 1 тыс. куб. м.

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