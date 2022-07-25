В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки субъектов МСП

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с зампредами и главами городских округов рассказал, какие новые выплаты станут доступны субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе этим летом.
В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки субъектов МСП
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«У нас действует программа субсидий на лизинг и на покупку оборудования. С августа у нас стартует ещё две меры поддержки — это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы — там можно получить 500 тыс. рублей на свой проект, на дальнейшее развитие», — цитирует губернатора интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наряду с этим стало известно, что в ходе визита в Ижевск председатель правительства России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценили достижения Удмуртии в работе по поддержке региональных МСП. Об этом на аппаратном совещании заявил глава региона Александр Бречалов, пишет izh.kp.ru.

Он также напомнил, что республика находится в числе лидеров России по количеству субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее Бречалов прокомментировал показатели промышленного производства региона в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить