В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки субъектов МСП

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с зампредами и главами городских округов рассказал, какие новые выплаты станут доступны субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе этим летом.

«У нас действует программа субсидий на лизинг и на покупку оборудования. С августа у нас стартует ещё две меры поддержки — это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы — там можно получить 500 тыс. рублей на свой проект, на дальнейшее развитие», — цитирует губернатора интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наряду с этим стало известно, что в ходе визита в Ижевск председатель правительства России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценили достижения Удмуртии в работе по поддержке региональных МСП. Об этом на аппаратном совещании заявил глава региона Александр Бречалов, пишет izh.kp.ru.

Он также напомнил, что республика находится в числе лидеров России по количеству субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее Бречалов прокомментировал показатели промышленного производства региона в условиях беспрецедентного внешнего давления.