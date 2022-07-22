Глава Удмуртии Бречалов рассказал о показателях промышленного производства региона
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост», — заявил Бречалов.
По его словам, Удмуртия входит в тройку лидеров по росту промышленного производства в Приволжском федеральном округе и занимает лидирующие позиции в округе по темпу роста обрабатывающих производств.
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