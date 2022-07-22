Глава Удмуртии Бречалов рассказал о показателях промышленного производства региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе визита в Ижевск премьер-министра России Михаила Мишустина и зампредседателя правительства Дениса Мантурова прокомментировал показатели промышленного производства региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост», — заявил Бречалов.

По его словам, Удмуртия входит в тройку лидеров по росту промышленного производства в Приволжском федеральном округе и занимает лидирующие позиции в округе по темпу роста обрабатывающих производств.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.