Глава Удмуртии Бречалов рассказал о показателях промышленного производства региона

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе визита в Ижевск премьер-министра России Михаила Мишустина и зампредседателя правительства Дениса Мантурова прокомментировал показатели промышленного производства региона.
Глава Удмуртии Бречалов рассказал о показателях промышленного производства региона
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, наша промышленность быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост», — заявил Бречалов.

По его словам, Удмуртия входит в тройку лидеров по росту промышленного производства в Приволжском федеральном округе и занимает лидирующие позиции в округе по темпу роста обрабатывающих производств.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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