Мосбиржа приостановит торги японской иеной 8 августа

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Московская биржа сообщила, что приостановит торги японской иеной 8 августа в связи с рисками и затруднениями при проведении расчётов в этой валюте. 
Мосбиржа приостановит торги японской иеной 8 августа
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США — японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — заявили на Мосбирже.

Кроме того, с 8 августа японскую иену не будут принимать в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи.

В июне японская валюта опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, её курс к американской в моменте достигал 135,2 иены за доллар.

В мае сообщалось, что внутренний долг Японии достиг новой исторической отметки.

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