Песков: снижение прокачки газа по «Северному потоку» связано с европейскими ограничениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение объёмов прокачки газа по «Северному потоку» является следствием европейских ограничений.

«Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства. То, что сейчас произошло снижение объёмов поставки, — это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности Федеративная Республика Германия», — сказал он.

По словам Пескова, в данном вопросе «нет никакой политики».

«Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с установкой турбины для газопровода «Северный поток».