Песков: снижение прокачки газа по «Северному потоку» связано с европейскими ограничениями
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«Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства. То, что сейчас произошло снижение объёмов поставки, — это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности Федеративная Республика Германия», — сказал он.
По словам Пескова, в данном вопросе «нет никакой политики».
«Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков прокомментировал ситуацию с установкой турбины для газопровода «Северный поток».