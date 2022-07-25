Аналитик Кочетков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прокомментировал решение Центробанка России снизить ключевую ставку до 8%.

«Инфляция по итогам мая составила 17,1%, в июне снизилась до 15,9%, а к 15 июня уже была на уровне 15,5% за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее», — заявил он агентству «Прайм».

Кочетков допустил возможное снижение цен в рознице с учётом продолжающегося падения цен производителей.

«Впрочем, в заявлении регулятора говорится о существенном вкладе курса рубля в снижение цен. Если ставка будет снижаться столь же агрессивно, то велик риск спровоцировать резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления», — заключил он.

22 июля Совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции.

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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