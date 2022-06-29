Набиуллина: Центробанк продолжит менять ставку по мере снижения инфляции

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ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции. Об этом заявила на съезде РСПП глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: Центробанк продолжит менять ставку по мере снижения инфляции
  • РИА Новости

«Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По её словам, снижение ключевой ставки в России займёт 2—2,5 года.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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