Набиуллина: Центробанк продолжит менять ставку по мере снижения инфляции
- РИА Новости
«Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции», — цитирует Набиуллину ТАСС.
По её словам, снижение ключевой ставки в России займёт 2—2,5 года.
Ранее глава Минэкономразвития заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.
Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.