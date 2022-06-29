Набиуллина: Центробанк продолжит менять ставку по мере снижения инфляции

ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции. Об этом заявила на съезде РСПП глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По её словам, снижение ключевой ставки в России займёт 2—2,5 года.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что Россия сползает в дефляционную спираль. Он также выразил надежду на сохранение тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.