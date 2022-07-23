Сенатор Абрамов допустил возвращение курса рубля к прежним значениям до конца года

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Зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов не исключил возвращение к прежнему курсу рубля около 70—80 рублей за евро.

Ранее совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

«Убеждён, что ключевая ставка будет снижаться ещё несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — цитирует его РИА Новости.

Абрамов также объяснил, для чего экономике необходимо снижение ставки.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — подчеркнул сенатор.

Одновременно со снижением ключевой ставки Абрамов спрогнозировал и снижение курса рубля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции.

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