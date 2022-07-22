Управляющий директор Доронкин рассказал о влиянии ставки ЦБ на ставки по ипотеке

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Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин рассказал о влиянии ставки ЦБ на ставки по ипотеке.
Управляющий директор Доронкин рассказал о влиянии ставки ЦБ на ставки по ипотеке
  • Gettyimages.ru
  • © Chalirmpoj Pimpisarn / EyeEm

«Можно ожидать схожее снижение ставок по собственным ипотечным программам банков, поскольку исторически они сильно коррелируют с динамикой ключевой ставки. Не исключено, что отдельные крупные банки могут пойти и на большее снижение, учитывая сохраняющийся потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, средняя ставка по рынку будет отличаться от ставок по собственным программам, так как на неё влияет льготная ипотека.

Ранее председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в беседе с газетой «Известия» высказался о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 8% годовых.

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