В АКОРТ высказались о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 8%
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что это позитивный сигнал и для бизнеса, и для конечных потребителей.
«В целом снижение ставки повысит надёжность экономики торговли, даст возможность привлекать ресурсы для импортозамещения как товаров, так и технологий. Снижение ставки по программам потребительского кредитования поможет активизировать платёжеспособный спрос, особенно в отношении товаров длительного пользования», — считает Караваев.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции.