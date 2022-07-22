В АКОРТ высказались о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев высказался о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 8% годовых.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что это позитивный сигнал и для бизнеса, и для конечных потребителей.

«В целом снижение ставки повысит надёжность экономики торговли, даст возможность привлекать ресурсы для импортозамещения как товаров, так и технологий. Снижение ставки по программам потребительского кредитования поможет активизировать платёжеспособный спрос, особенно в отношении товаров длительного пользования», — считает Караваев.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции.