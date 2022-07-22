Депутат Аксаков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 8% годовых
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это логичный шаг, необходимый для возвращения банков к нормальной кредитной активности.
Как отметил Аксаков, рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, позволяющим банкам кредитовать экономику не выше 10%.
Ещё одним важным фактором стимулирования кредитной активности депутат назвал общую макроэкономическую стабилизацию.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ продолжит менять ставку по мере снижения инфляции.