Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на нефтяные цены факторах
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По мнению эксперта, изменение стоимости нефти зависит от нескольких факторов.
«Будет ли увеличиваться западное давление на Россию? Это один фактор. Второй фактор: будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+. Если она будет, то надо понять, что там прописано, какие ограничения», — отметил Митрахович.
Специалист добавил, что если не будет попыток «надавить на Россию», то тогда цены останутся на текущем уровне.
Ранее стало известно, что Россия нарастила добычу нефти в первом полугодии на 3,4%.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.