Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на нефтяные цены факторах

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

По мнению эксперта, изменение стоимости нефти зависит от нескольких факторов.

«Будет ли увеличиваться западное давление на Россию? Это один фактор. Второй фактор: будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+. Если она будет, то надо понять, что там прописано, какие ограничения», — отметил Митрахович.

Специалист добавил, что если не будет попыток «надавить на Россию», то тогда цены останутся на текущем уровне.

Ранее стало известно, что Россия нарастила добычу нефти в первом полугодии на 3,4%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.