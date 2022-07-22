Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на нефтяные цены факторах

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Анастасия Белоусова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.
Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на нефтяные цены факторах
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По мнению эксперта, изменение стоимости нефти зависит от нескольких факторов.

«Будет ли увеличиваться западное давление на Россию? Это один фактор. Второй фактор: будет ли заключена новая сделка на месте ОПЕК+. Если она будет, то надо понять, что там прописано, какие ограничения», — отметил Митрахович.

Специалист добавил, что если не будет попыток «надавить на Россию», то тогда цены останутся на текущем уровне.

Ранее стало известно, что Россия нарастила добычу нефти в первом полугодии на 3,4%.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал, как могут измениться цены на бензин в России.

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