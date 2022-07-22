Экономист Мильчакова дала прогноз по курсу доллара

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз по курсу доллара.

«Доллар, оттолкнувшись от уровня в 54,5 рубля, начал расти. Если доллар сегодня или в понедельник достигнет 58 рублей и закрепится выше этого уровня, он сможет в достаточно короткие сроки дорасти сначала до 60 рублей, а если и этот уровень будет пробит вверх, то до 61—62 рублей», — считает эксперт.

Она добавила, что если доллар не закрепится выше 58 рублей, то его «ждёт падение как минимум до 56 рублей».

«Многое будет зависеть от сегодняшнего решения Банка России по ключевой ставке», — уточнила Мильчакова.

По её словам, на следующей неделе решение по процентным ставкам объявит американская ФРС.

«Чем больше будут повышены процентные ставки в США (в их повышении не сомневается уже никто), тем более существенно сможет укрепиться доллар к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран», — заключила собеседница RT.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе.