Аналитик Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе

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Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе.
Аналитик Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе
  • РИА Новости

«Я думаю, что курс рубля в августе будет по-прежнему находиться в коридоре от 55 до 60 рублей за доллар. Однако ситуация может измениться, если заработает бюджетное правило, о котором говорит Минфин», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт также выразил мнение, что евро продолжит дешеветь к доллару. По словам Разуваева, это постепенный процесс.

«Многое зависит от инфляции в США, их ставки. Я думаю, что через год мы привыкнем к реальности, в которой евро дешевле доллара», — заключил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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