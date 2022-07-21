Аналитик Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев спрогнозировал динамику курса рубля в августе.

«Я думаю, что курс рубля в августе будет по-прежнему находиться в коридоре от 55 до 60 рублей за доллар. Однако ситуация может измениться, если заработает бюджетное правило, о котором говорит Минфин», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт также выразил мнение, что евро продолжит дешеветь к доллару. По словам Разуваева, это постепенный процесс.

«Многое зависит от инфляции в США, их ставки. Я думаю, что через год мы привыкнем к реальности, в которой евро дешевле доллара», — заключил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.