Австрийская OMV заявила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа

Австрийская нефтегазовая OMV сообщила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, 22 июля.

«Это соответствует уровню до обслуживания газопровода «Северный поток — 1», — сообщили РИА Новости в компании OMV.

21 июля компания-оператор Nord Stream AG заявила, что все запланированные ремонтные работы на обеих нитках газопровода «Северный поток» успешно завершены.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с газом в ЕС.