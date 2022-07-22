Австрийская OMV заявила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа

Короткая ссылка
Австрийская нефтегазовая OMV сообщила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа на пятницу, 22 июля.
Австрийская OMV заявила, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Это соответствует уровню до обслуживания газопровода «Северный поток — 1», — сообщили РИА Новости в компании OMV.

21 июля компания-оператор Nord Stream AG заявила, что все запланированные ремонтные работы на обеих нитках газопровода «Северный поток» успешно завершены.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с газом в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить