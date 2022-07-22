Аналитик Сыроваткин допустил ослабление рубля при ограничении Западом цены на нефть

Ослабление курса рубля можно ожидать после принятия странами Запада решения об ограничении цен на российскую нефть. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По его мнению, последний случай ослабления рубля был связан с резкой риторикой российских властей, которые были обеспокоены укреплением отечественной валюты.

Тогда, напомнил Сыроваткин, действия чиновников были подкреплены реальными действиями.

«Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их», — приводит агентство «Прайм» его слова.

Сыроваткин добавил, что новое бюджетное правило может быть сформулировано лишь после установления Западом «потолка цен» на российскую нефть.

Аналитик подчеркнул, что согласование ограничений на стоимость энергоресурсов из России может занять продолжительное время. В связи с этим, ослабление рубля, считает Сыроваткин, можно ожидать не раньше четвёртого квартала текущего года.

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