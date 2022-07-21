Специалист по энергетике Митрахович прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.
Специалист по энергетике Митрахович прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти
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В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что страны G7 обсуждают возможность заставить Россию поставлять нефть по цене выше, чем стоимость производства, чтобы это было выгодно для Москвы, но не слишком.

Как считает Митрахович, вопрос в том, будет ли Россия поставлять нефть в другие страны, если стоимость ограничат.

Эксперт также напомнил о долгосрочных и краткосрочных контрактах на поставки.

«Мы живём в мире, в котором контракты уже не такая священная корова, как раньше», — добавил он.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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