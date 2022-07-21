В Москве построят завод по выпуску музыкальных инструментов

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на востоке столицы появится завод, который будет выпускать ударные музыкальные инструменты.

Город оформил с инвестором договор аренды земли по ставке 1 рубль в год, по которому и запланировано строительство нового завода, сообщает kp.ru.

«В новое производство инвестор планирует вложить 100 млн рублей. В результате консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест», — заявил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что компании — резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали 1,3 тыс. новых рабочих мест в 2021 году.