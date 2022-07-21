Аргентина установила рекорд по добыче сланцевого газа
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«В июне мы достигли самого высокого в истории (уровня. — RT) производства нетрадиционного газа», — цитирует его РИА Новости.
Новый показатель на 4% больше, чем в мае, и на 28% больше в годовом выражении.
По словам Мартинеса, этого удалось добиться за счёт толчка в развитии одного из крупнейших в мире месторождения сланцевых углеводородов — Vaca Muerta.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна планирует через несколько лет стать поставщиком СПГ в Европу.