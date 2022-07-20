ЦБ предложил временно закрыть неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным акциям
- РИА Новости
Как пишет РБК, сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Отмечается, что порог активов для получения этого статуса ЦБ предложил поднять с 6 млн до 30 млн рублей.
Регулятор объяснил это «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объёма заблокированных активов розничных инвесторов».
Ранее американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.