ЦБ предложил временно закрыть неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным акциям

ЦБ предложил временно запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами.

Как пишет РБК, сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Отмечается, что порог активов для получения этого статуса ЦБ предложил поднять с 6 млн до 30 млн рублей.

Регулятор объяснил это «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объёма заблокированных активов розничных инвесторов».

Ранее американский инвестор Джим Роджерс допустил возможность рецессии экономик большинства стран мира начиная с 2023 года.