«Ведомости»: в Минфине предложили закупать валюту на доходы от продажи нефти дороже $60

Министерство финансов России предложило модифицировать бюджетное правило и ориентироваться при расчёте базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60 за баррель, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, Минфин предложил «закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60», а обновлённая концепция бюджетного правила позволит ослабить курс на 10—20 рублей.

Ведомство также предлагает зафиксировать объём добычи на уровне 9,5 млн барр./сут., говорится в материале издания.

«Представитель Минфина сообщил, что обновлённая конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается на площадке правительства, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно», — пишет издание.

Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару.