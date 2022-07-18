WSJ: владельцы танкеров из Европы наращивают перевозки нефти из России

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Владельцы танкеров из Европы наращивают перевозки российской нефти перед вступлением в силу в декабре энергетических санкций против Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: владельцы танкеров из Европы наращивают перевозки нефти из России
  • AP

По данным издания, танкеры греческих компаний перевозят рекордные объёмы топлива — в мае и июне они заходили в российские порты 151 раз по сравнению с 89 за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, высокий спрос на нефть на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций привёл к тому, что тарифы на её транспортировку выросли в несколько раз.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Позднее в СМИ появилась информация, что Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций в связи с острым энергетическим кризисом в стране

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