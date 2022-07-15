Кандидат химических наук Фадеев прокомментировал идею создания эталонного сорта нефти

Заведующий лабораторией каталитических процессов нефтепереработки Центра исследований и разработок, кандидат химических наук Вадим Фадеев прокомментировал идею создания эталонного сорта нефти.

«Введение своей маркировки нефти, возможно, даст некую гибкость во взаимодействии с теми странами, которые будут покупать отечественную нефть», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил, что попытки создать российский сорт нефти уже предпринимались.

«Нужно было торговать в больших объёмах, чтобы контрагенты соглашались брать именно сорт, который продаётся по российским правилам. Сделать это было достаточно сложно. Все привыкли работать в привычных механизмах», — пояснил он.

По его словам, сейчас в силу обстоятельств нужно что-то менять.

«Новый сорт ещё надо создать и обеспечить большой объём торгов, договорившись с покупателями, чтобы они работали с нами по новой схеме. Если это получится, то стоимость у бенчмарка будет сопоставима с другими, но уже вне долларового ценообразования», — добавил эксперт.

О том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.