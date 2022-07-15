Аналитик Дроздов высказался о будущем доллара в мировой экономике

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Финансовый аналитик Сергей Дроздов высказался о будущем доллара в мировой экономике.
Аналитик Дроздов высказался о будущем доллара в мировой экономике
  • Gettyimages.ru

«Привязка к доллару остаётся. Любой мировой финансовой системе нужен эталон, этим удобным платёжным средством является американский доллар. Когда на смену доллару придёт другая валюта, тогда и можно об этом говорить. Ну а пока доллар был, есть и будет оставаться валютой номер один», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, накопление в резервы других валют несёт определённые риски, поскольку они волатильны, а доллар в этом отношении стабилен.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о причинах снижения курса евро к доллару.

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