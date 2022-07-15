Аналитик Кокин прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти
- AP
«Я думаю, что, скорее всего, эталонным сортом хотят сделать Urals. То есть речь не про то, чтобы менять физические свойства нефти. Сорт Urals будут экспортировать и дальше, причём несмотря на санкции», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, чтобы сорт Urals стал эталонным, он должен торговаться на какой-либо площадке, быть ликвидным. Также нужна возможность создавать экономические инструменты для работы с Urals и так далее, добавил Кокин.
Со своей стороны, аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».
«Это попытка России уйти от влияния санкций на свою нефть. Это основная задача», — добавил Демидов.
О том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.