Аналитик Кокин прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти

Короткая ссылка
Главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин прокомментировал сообщение о том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти.
Аналитик Кокин прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти
  • AP

«Я думаю, что, скорее всего, эталонным сортом хотят сделать Urals. То есть речь не про то, чтобы менять физические свойства нефти. Сорт Urals будут экспортировать и дальше, причём несмотря на санкции», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, чтобы сорт Urals стал эталонным, он должен торговаться на какой-либо площадке, быть ликвидным. Также нужна возможность создавать экономические инструменты для работы с Urals и так далее, добавил Кокин.

Со своей стороны, аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

«Это попытка России уйти от влияния санкций на свою нефть. Это основная задача», — добавил Демидов.

О том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить