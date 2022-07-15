Аналитик Кокин прокомментировал сообщения об эталонном сорте нефти

Главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин прокомментировал сообщение о том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти.

«Я думаю, что, скорее всего, эталонным сортом хотят сделать Urals. То есть речь не про то, чтобы менять физические свойства нефти. Сорт Urals будут экспортировать и дальше, причём несмотря на санкции», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, чтобы сорт Urals стал эталонным, он должен торговаться на какой-либо площадке, быть ликвидным. Также нужна возможность создавать экономические инструменты для работы с Urals и так далее, добавил Кокин.

Со своей стороны, аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

«Это попытка России уйти от влияния санкций на свою нефть. Это основная задача», — добавил Демидов.

О том, что власти России планируют сформировать российский эталонный сорт нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.