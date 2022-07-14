Еврокомиссия: отключение ЕС от российского газа приведёт к рецессии

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Отключение Евросоюза от российского газа исключить нельзя, такой сценарий стал бы опасным и привёл бы к рецессии в ЕС, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя летний экономический прогноз Еврокомиссии.
Еврокомиссия: отключение ЕС от российского газа приведёт к рецессии
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«Серьёзный сценарий прерывания поставок российского газа уже нельзя исключить. Это приведёт к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности», — цитирует его ТАСС.

В прогнозе Еврокомиссии ухудшены все макроэкономические показатели Евросоюза по сравнению с весной, уточняет агентство: ожидания по экономическому росту на 2023 год в зоне евро снижены с 2,3 до 1,4%, а по инфляции в 2022 году — ухудшены с 6,1 до 7,6%. Прогноз не рассматривает ситуацию отключения ЕС от российского газа.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны Евросоюза продолжают готовиться к риску полной остановки поставок газа из России.

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