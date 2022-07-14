Аналитик Юшков рассказал о проблемах Германии после отказа от импорта угля из России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Германии отказаться от импорта угля и нефти из России до конца 2022 года.

По его словам, в ЕС пытаются сэкономить газ, поэтому уголь стал очень востребован в Европе, а его доля в энергобалансе только выросла.

«Получается, что тебе уголь нужен ещё больше, а ты отказываешься от основного поставщика, и вот как здесь будет происходить процесс нормального функционирования европейской энергетики, большой вопрос. Пока есть запас угля в хранилищах при электростанциях, но если они будут активно «проедать» его, отказавшись от импорта из России, то здесь опять возникнут огромные вопросы к отопительному сезону», — резюмировал Юшков.

Он также отметил, что цены на электроэнергию в Европе, вероятнее всего, на этом фоне повысятся.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.