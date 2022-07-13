Политолог Асафов прокомментировал позицию Венгрии по газовому вопросу

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Политолог Александр Асафов прокомментировал позицию Венгрии по газовому вопросу.
Политолог Асафов прокомментировал позицию Венгрии по газовому вопросу
  • Gettyimages.ru

«Изначально у Венгрии была своя позиция, которая блокировала принятие решений по шестому санкционному пакету, что было обусловлено достижением Венгрии своих договорённостей. Речь идёт о €18 млрд на переоборудование нефтегазовой системы и €7 млрд, которые застряли в Евросоюзе, — не предоставленные Венгрии деньги на реабилитацию экономики после ковида», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, хранилища газа в Венгрии заполнены на 44%, а попытки закупить газ где-либо ещё не имеют успеха.

«Именно поэтому они вводят чрезвычайное положение и будут пытаться решать эти вопросы, требуя чрезвычайных мер, одна из которых — закупка газа у России, хотя это в Европе сегодня, мягко говоря, не приветствуется», — пояснил Асафов.

Он не исключил, что Будапешт может принять решение о закупках российского газа.

Ранее глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в области энергетики.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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