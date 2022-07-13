В ЦБ заявили о снижении внешнего долга России

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В Центробанке России заявили, что внешний долг страны на 1 июля составил $472,8 млрд, снизившись с начала года на $9,2 млрд.
В ЦБ заявили о снижении внешнего долга России
  • РИА Новости

Уточняется, что внешний долг России на 1 июля 2022 года составил $472,8 млрд, в то время как на начало 2022 года он составлял $482,077 млрд.

«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что сокращение было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга.

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