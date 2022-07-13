В ЦБ заявили о снижении внешнего долга России
- РИА Новости
Уточняется, что внешний долг России на 1 июля 2022 года составил $472,8 млрд, в то время как на начало 2022 года он составлял $482,077 млрд.
«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ добавили, что сокращение было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Европа и США создают искусственные преграды для России по обслуживанию её госдолга.