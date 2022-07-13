Экономист Зубец высказался о целесообразности инвестиций в доллар и евро

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец высказался о целесообразности инвестиций в доллар и евро.

«Инвестировать в доллар и евро сейчас сомнительно», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, лучше ориентироваться на рублёвые депозиты с высокой доходностью или на российский фондовый рынок.

Ранее стало известно, что курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с Life.ru выразил мнение, чем может быть вызвано ослабление евро к доллару. По его словам, такая ситуация сложилась на фоне энергетического кризиса в ЕС.

«Инвесторы опасаются, что на бездействии ЕЦБ и нехватке газа экономика ЕС не избежит рецессии. Американский доллар, в свою очередь, дорожает к основным валютам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США», — объяснил он.

12 июля экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.