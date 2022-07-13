Экономист Зубец высказался о целесообразности инвестиций в доллар и евро

Короткая ссылка
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец высказался о целесообразности инвестиций в доллар и евро.
Экономист Зубец высказался о целесообразности инвестиций в доллар и евро
  • Gettyimages.ru

«Инвестировать в доллар и евро сейчас сомнительно», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, лучше ориентироваться на рублёвые депозиты с высокой доходностью или на российский фондовый рынок.

Ранее стало известно, что курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с Life.ru выразил мнение, чем может быть вызвано ослабление евро к доллару. По его словам, такая ситуация сложилась на фоне энергетического кризиса в ЕС.

«Инвесторы опасаются, что на бездействии ЕЦБ и нехватке газа экономика ЕС не избежит рецессии. Американский доллар, в свою очередь, дорожает к основным валютам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США», — объяснил он.

12 июля экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить