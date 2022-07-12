Экономист Ракша прокомментировал динамику курсов евро и доллара

Экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что европейская валюта ослабевает по объективным причинам, поскольку экономика еврозоны замедляется.

«Плюс Европейский центробанк не очень торопится реагировать на всю эту историю. И это тоже добавляет масла в огонь», — пояснил Ракша.

По его мнению, в экономике США по сравнению с ЕС всё не так плохо.

«Перспектива у США, как кажется инвесторам, лучше, чем у европейцев. К тому же Федеральная резервная система США уже почти год занимается борьбой с инфляцией, разворачивая денежную политику от мягкой к жёсткой, повышая ставки и занимаясь стерилизацией излишней денежной массы. А Европейский центральный банк этого не делает», — сообщил экономист.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.