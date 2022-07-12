Политолог Литвинов прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти

Политолог Михаил Литвинов прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

«В мире с нефтью сейчас всё очень непросто, даже страны ОПЕК и ОПЕК+ не отрицают того, что нефтедобывающая и перерабатывающая отрасли недоинвестированы, плюс определённый след оставила и пандемия коронавирусной инфекции, когда практически несколько лет чёрное золото не добывалось и не покупалось», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на рынке сказалось и нефтяное эмбарго ЕС.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что на рынок оказала влияние «зелёная повестка».

«Под лозунгом зелёной повестки правительства пытались ограничивать инвестиции в традиционную энергетику. На уровне Еврокомиссии принимались документы, на уровне энергетического агентства всем уши прожужжали, что не надо инвестировать в газ и нефть, теперь, оказывается, надо. Даже они позицию поменяли», — заявил он.

По его словам, есть страны, которые утверждали, что больше не будут давать лицензии на разработку месторождений, а теперь дают.

«Говорили, что откажутся от угля, принимали пафосные декларации, а теперь увеличивают его добычу», — заключил Митрахович.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение Франции национализировать компанию Électricité de France (EDF).