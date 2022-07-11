Эксперт Юшков прокомментировал решение Франции национализировать компанию EDF

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение Франции национализировать компанию Électricité de France (EDF).
Эксперт Юшков прокомментировал решение Франции национализировать компанию EDF
  • Legion-Media

«EDF и так, по сути, была государственной компанией. Национализация происходит в отношении небольшого количества акций. Фактически для компании ничего не меняется. Для Франции это даже в какой-то степени благо — выход из ситуации», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, во всей Европе страны приходят к субсидированию внутреннего рынка.

Как прогнозирует Юшков, ситуация на европейском энергетическом рынке продолжит усугубляться.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

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