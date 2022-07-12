Медведев назвал США и Британию «напёрсточниками» из-за ситуации с евро

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал США и Британию «напёрсточниками», комментируя снижение стоимости евро.
Медведев назвал США и Британию «напёрсточниками» из-за ситуации с евро
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, европейская валюта, которая резко просела относительно доллара, стала показателем того, кто в итоге расплачивается за кризис на Украине.

«Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев, как напёрсточники... Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции. В Белом доме эту формулу, в отличие от брюссельских псов войны, знают, видимо, несравненно лучше», — отметил Медведев.

По словам зампреда, США стараются заранее оценивать последствия своих действий, а вот «полезные европейские идиоты» пострадали по милости американцев куда сильнее».

Вместе с этим он добавил, что не испытывает сочувствия к европейцам, так как именно русофобы из Европейского союза развязали гибридную войну против России, а также открыли против страны «широкий экономический фронт».

Утром 12 июля курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже.

По данным на 10:25, курсы доллара и евро составляли 59,1 рубля.

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