Медведев рекомендовал хранить сбережения в рублях

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара рекомендовал хранить сбережения в рублях.
Медведев рекомендовал хранить сбережения в рублях
  • РИА Новости

«Храните сбережения в рублях!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже.

По данным на 10:25, курсы доллара и евро составляли 59,1 рубля.

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