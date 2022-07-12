Медведев рекомендовал хранить сбережения в рублях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара рекомендовал хранить сбережения в рублях.

«Храните сбережения в рублях!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже.

По данным на 10:25, курсы доллара и евро составляли 59,1 рубля.