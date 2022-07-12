Медведев рекомендовал хранить сбережения в рублях
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара рекомендовал хранить сбережения в рублях.
- РИА Новости
«Храните сбережения в рублях!» — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже.
По данным на 10:25, курсы доллара и евро составляли 59,1 рубля.
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